Trump sugere realocar palestinos para fora de Gaza

Presidente dos Estados Unidos Donald Trump No sábado, ele propôs realocar os palestinos de Gaza para países vizinhos como o Egito e a Jordânia, uma proposta incomum que foi contestada pela antiga administração de Joe Biden.

Falando aos repórteres antes de partir de Los Angeles para Miami, o presidente disse que levantou a questão durante um telefonema com Rei Abdullah II da Jordânia, e poderia falar com o presidente egípcio Abdel-Fattah al-Sisi no domingo.

“Eu disse a ele (ao rei da Jordânia) que adoraria que você fizesse mais porque estou olhando para toda a Faixa de Gaza neste momento e é um desordem“É um verdadeiro desastre”, disse Trump. Eu gostaria que ele (o rei da Jordânia) levasse o povo”.

“Gostaria que o Egito levasse o povo. Vou falar com o general Al Sisi amanhã em algum momento, eu acho. Gostaria que o Egito levasse o povo. E gostaria que a Jordânia trazer pessoas“Trump continuou.

“Você está falando de um milhão e meio de pessoas, e acabamos de limpar tudo isso. Você sabe, ao longo dos séculos, teve muitos, muitos conflitos. E não sei, algo tem que acontecer”, acrescentou.

Descrevendo Gaza como “um local de demolição“O presidente dos Estados Unidos disse: “Quase tudo foi demolido e pessoas estão morrendo lá”. Então, prefiro me envolver com algumas nações árabes e construir moradias em um lugar diferente, onde talvez possam viver em paz, para variar.”

Ele acrescentou que o movimento “poderia ser temporário ou poderia ser longo prazo“

A administração Biden opôs-se à realocação dos residentes de Gaza para fora do enclave, defendendo o regresso dos habitantes de Gaza às suas casas após uma possível paz e uma solução de dois Estados.

A Guerra do Genocídio de Israel matou mais de 47 mil palestinos, a maioria deles mulheres e crianças, e feriu mais de 111 mil desde 7 de outubro de 2023.