Trump suspenderá pausa no fornecimento de bombas de 2.000 libras a Israel

presidente dos estados unidos Donald Trump Espera-se que suspenda o congelamento do governo Biden no fornecimento de bombas de 2.000 libras para Israel em seus primeiros dias no cargo, informou Walla News na segunda-feira, citando uma entrevista com o enviado israelense em Washington.

Espera-se também que Trump revogue sanções impostas pela administração Biden Colonos israelenses acusado de ataques violentos contra palestinos na Cisjordânia ocupada, o embaixador de Israel nos EUA Mike Herzog ele disse ao Walla News.