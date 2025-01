Trump teria sido condenado se não tivesse sido eleito: relatório do procurador especial

Presidente eleito dos Estados Unidos Donald Trump ele teria sido condenado por sua suposta tentativa de revogar o acordo de 2020 escolha resultado se ele não tivesse sido reeleito quatro anos depois, segundo relatório do então procurador especial Jack Smith divulgado na manhã de terça-feira.

Num caso que nunca foi a julgamento, Trump, que regressa ao Casa Branca Na segunda-feira, ele foi acusado de conspiração para fraudar os Estados Unidos e conspiração para obstruir um processo oficial.

No entanto, o NÓS A “visão do Departamento de Justiça de que a Constituição proíbe mais impeachment e acusação de um presidente é categórica e não depende da gravidade dos crimes acusados, da força das provas do Governo, ou dos méritos da acusação, que o Gabinete defende integralmente. ” de volta”, diz o relatório, que foi publicado depois da meia-noite.

“Na verdade, exceto pela eleição do Sr. Trump e seu retorno iminente à presidência, o Gabinete (do Conselho Especial) avaliou que as provas admissíveis eram suficientes para obter e sustentar uma condenação no julgamento.”

O procedimento a que se referem as acusações foi a sessão do Congresso convocada para certificar o Presidente Joe Biden vitória eleitoral que foi violentamente atacada em 6 de janeiro de 2021 por uma multidão de apoiadores de Trump que invadiu o Capitólio dos Estados Unidos.

Smith, que foi o conselheiro especial nomeado para investigar Trump, desistiu do caso depois Republicano venceu as eleições presidenciais de novembro, citando a política do Departamento de Justiça de não processar um presidente em exercício.

Trump, 78 anos, respondeu à sua plataforma Truth Social logo após a divulgação do relatório, chamando Smith de “perturbado” e acrescentando que ele “não conseguiu processar com sucesso o oponente político de seu ‘chefe'”.

“Para mostrar o quão desesperado o perturbado Jack Smith está, ele postou suas falsas descobertas à 1h da manhã”, acrescentou Trump em outro post.

Os advogados de Trump já haviam instado o procurador-geral dos EUA, Merrick Garland, a não divulgar o relatório, chamando o plano de revelá-lo de “ilegal, realizado de má-fé e contrário ao interesse público”.

– ‘Alterar resultados’ –

O relatório de Smith detalha os supostos esforços de Trump para persuadir os legisladores e líderes republicanos estaduais a “mudar os resultados” das eleições de 2020.

“O Sr. Trump contatou legisladores e executivos estaduais, pressionou-os com falsas acusações de fraude eleitoral em seus estados e instou-os a tomar medidas para ignorar a contagem de votos e alterar os resultados”, segundo o relatório divulgado pelo Departamento de Justiça.

“É significativo que ele tenha feito reivindicações eleitorais apenas a legisladores e executivos estaduais que partilhavam a sua filiação política e eram seus apoiantes políticos, e apenas nos estados em que tinha perdido”, afirmou.

Além disso, o relatório alega que Trump e os seus cúmplices planearam organizar pessoas que teriam sido seus eleitores, caso tivesse ganho no voto popular, em sete estados onde perdeu: Arizona, Geórgia, Michigan, Nevada, Novo México, Pensilvânia e Wisconsin. “e peça-lhes que assinem e enviem para Washington certificações falsas alegando ser eleitores legítimos.”

Em última análise, “usaram os certificados fraudulentos para tentar obstruir o procedimento de certificação do Congresso”, diz o relatório, acrescentando que Trump se “envolveu num esforço criminoso sem precedentes” para anular os resultados eleitorais “a fim de reter o poder”.

O relatório disse que as falsidades de Trump incluíam dezenas de alegações comprovadamente falsas de que um grande número de eleitores inelegíveis, como não-cidadãos, votaram e que as máquinas de votação mudaram os votos que foram para ele.

Trump, no entanto, sabia que não havia fraude que pudesse afectar o resultado da eleição e que tinha perdido, afirma o relatório, em parte porque o então vice-presidente Mike Pence e os seus conselheiros lhe disseram que não havia provas das suas afirmações.

O relatório diz que em 2 de janeiro de 2021, dias antes da contagem das eleições ser certificada, Trump ligou para o secretário de Estado da Geórgia e pressionou-o para “encontrar 11.780 votos”, a margem de vitória de Biden no sul do estado.

Quando o funcionário estatal refutou as falsas alegações de Trump, o então presidente ameaçou-o, diz o relatório.

Trump enfrenta acusações de extorsão separadas na Geórgia por seus esforços para subverter os resultados eleitorais no estado. Esse caso provavelmente será congelado enquanto ele estiver no cargo.

O gabinete do procurador especial concluiu que “a conduta de Trump violou vários estatutos criminais federais e que as provas admissíveis seriam suficientes para obter e sustentar uma condenação”.

A juíza Aileen Cannon, nomeada por Trump, rejeitou outro caso federal contra o ex-e futuro presidente no ano passado sobre o tratamento de documentos ultrassecretos por Trump depois de deixar a Casa Branca, mas as acusações ainda estão pendentes contra dois de seus co-réus.

Smith deixou o Departamento de Justiça na semana passada, dias depois de apresentar seu relatório final como conselheiro especial.

Num outro caso, um juiz condenou Trump à liberdade incondicional na sexta-feira por encobrir pagamentos secretos a uma estrela pornográfica, apesar dos esforços do presidente eleito para evitar tornar-se o primeiro infrator na Casa Branca.