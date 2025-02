19 de fevereiro de 2025

(Agência do Vista) EUA, 19 de fevereiro de 2025 Aqui está o post de vidro de Trump em Zensky, publicado em sua verdade social: “Pense sobre isso, um comediante moderadamente bem -sucedido, Volodymyr Zensky, convenceu os Estados Unidos da América a US $ 350 bilhões de de para ceder para entrar para gastar US $ 350 bilhões para entrar em uma guerra que não poderia ser ganhou que ele nunca teve que começar, mas que ele, sem os Estados Unidos e “Trump”, nunca será capaz de resolver. Os Estados Unidos gastaram US $ 200 bilhões a mais que a Europa, e o dinheiro da Europa é garantido, enquanto os Estados Unidos receberão principalmente algo. Por que o sonolento Joe Biden não pede igualdade, porque essa guerra é muito mais importante para a Europa do que para nós? Temos um ótimo e bonito oceano para nos separar. Além disso, Zensky admite que metade do dinheiro que enviamos para ele “desapareceu”. Ele se recusa a manter as eleições, ele é muito baixo nas pesquisas na Ucrânia, e a única coisa que ele era bom era tocar Biden “como um violino”. Um ditador sem eleições. Zensky tem que se mover rapidamente ou não tem mais um país. Enquanto isso, negociamos com sucesso o fim da guerra com a Rússia, algo que todo mundo apenas dá “Trump” e pode fazer o governo de Trump. Biden nunca tentou, a Europa não conseguiu trazer a paz e Zensky provavelmente quer manter viva a “cadeira de rodas do dinheiro”. Eu amo a Ucrânia, mas Zensky fez mal, seu país está em ruínas e milhões de pessoas morreram desnecessárias. E continue … FONTE DA VERDADE: AGÊNCIA VISTA / ALEXANDER JAKHNAGIEV