"Trump vence porque a esquerda só faz bobagens". Bronzeamento de unhas Schlein & co: "Quem são os verdadeiros violentos?"

Annalisa Terranova 23 de janeiro de 2025

No dia seguinte à tomada de posse de Trump, há aqueles na esquerda que não querem sentir pena de si próprios e, em vez disso, nutrem uma autocrítica séria. Paola Concia, feminista e ativista pelos direitos LGBTQ+, faz isso com uma postagem bastante dura no Facebook que gera polêmica e reações em poucas horas.

Aqui está: “Com a posse de Trump, começa uma nova era. E a esquerda global? Não vamos a lugar nenhum com essa sobra. No mundo. Inimigo da liberdade, inimigo da tecnologia, com uma ideia sombria do futuro, que quer vestir a roupa interior e apagar livros, histórias, escritores, estátuas, etc., etc., de mãos dadas com o Islão. Inimigo das mulheres. Uma esquerda sem plano social, que tem medo de tudo e quer regular tudo. Enquanto o futuro nos pressiona para o bem ou para o mal, a esquerda olha para o passado com ideias empoeiradas. Precisaríamos de uma nova visão esquerdista deste futuro, mas aqueles que hoje se envolvem na política à esquerda são preguiçosos e só querem manter aquele consenso que, com um suspiro de alívio, não permitirá que seja governado. porque hoje é complicado governar este novo mundo. Isto é dito por alguém que, graças à pior chanceler de esquerda da história alemã, está às portas de um neonazi louco que é considerado um moderado dentro do seu partido. Espero nunca conhecer Scholz na minha vida. E não falemos da Europa: atordoada e desnorteada. Um boxeador talentoso. Um boxeador talentoso. A esquerda de Trump foi procurá-lo. E agora vamos ver o que acontece. Longe de mim, o gné gné, por favor. Vá chorar em outro lugar, haverá muitos lugares aqui e além onde você poderá sentir pena de si mesmo, sonhar com o sol do futuro e lamentar os bons e velhos tempos. Agora devemos nos equipar e compreender com coragem o futuro que nos espera.”

Uma mensagem corajosa. Crítica? Aprovações?

“Aprovação de muitos que são de esquerda e não votam na esquerda. As críticas devem ter começado nos chats, porque é assim que fazemos. Lá em cima já devem ter começado a vomitar o seu desprezo por mim, chamando-me de fascista…”.

Na verdade você diz coisas que também são ditas à direita.

“Acho que a esquerda global comete alguns erros. Ele não entende o que está acontecendo, está tudo choramingando. A esquerda não tem ideia sobre a sociedade e o futuro. Não é competitivo e isso prejudica a própria direita, que se baseia nos seus erros, e prejudica a própria democracia.”

Na sua opinião, o maior erro de muitos que a esquerda comete?

“A direita se agarrou à esperança de mudança. A esquerda olha para o passado e não para o futuro. Mas você acha possível que Musk e Zuckerberg tenham se saído bem quando eram próximos dos democratas dos EUA e agora se tornaram oligarcas? A esquerda só sabe dizer ‘quão mau Musk é’. Mas resumindo… O presidente Trump também me assusta, mas tenho que combatê-lo com ideias, não com reclamações. Olhando para frente. Sou antifascista, mas será que a única crítica ao governo Meloni é que são fascistas?”.

Entre as primeiras ações de Biden assim que entrou na Casa Branca estava uma disposição para favorecer atletas trans…

‘Mas isso parece normal para você? Ao proibir atletas trans na Flórida de competir com outras mulheres nas escolas, elas estavam respeitando um princípio de realidade. O extremismo acordado nos levou de volta, não se pode apagar mulher, não se pode dizer que é discriminatório dizer ‘mulher grávida’. Estas histerias fizeram ressurgir slogans regressivos. É claro que você acaba com Trump dizendo que existem apenas dois gêneros, masculino e feminino, e as pessoas aplaudem. Porque o extremismo acordado tornou-se violento e discriminatório e a direita tem um bom jogo ao dizer que defende o direito de falar quando a ideologia desperta quer atropelá-lo.”

Você vê que é verdade que você está se movendo para a direita…

‘Mas não é verdade, não é assim. Faço disso uma questão política de método. Você não gosta de remigração? Eu também não, mas você tem que fazer propostas alternativas sobre o abrigo. Na Alemanha temos 20% de imigrantes e os problemas começaram porque a esquerda fechou os olhos e os ouvidos e não disse nada sobre a imigração ilimitada. Hoje eles votam na AfD. Mas quem disse que controlar os fluxos é uma questão de direita?”

Outros erros cometidos pela esquerda, mesmo que os erros de que falamos sejam suficientes?

“Bem, entretanto, você não pode usar a justiça para liquidar seus oponentes, e isso inclui o direito. E então me pergunto: os valores ocidentais são de esquerda? Se isso for verdade, como acredito, então a esquerda deve condenar o Islão e defender Israel, tendo em conta que o Islão divorcia as mulheres e mata gays e pessoas transgénero.”

Uma última pergunta sobre Giorgia Meloni. Aqueles que a atacam dizem que ela foi até Trump, colocando em risco a soberania da Itália, enfim, ela teria cometido um ato de vassalagem…

‘E quando Renzi foi para Obama, foi vassalagem? Mas se o convidarem, isso é problema de Meloni ou é um problema de uma Europa insensível que permanecerá esmagada entre os EUA, a Rússia e a China? A Europa não deve reagir, mas sim agir. Mas de que adianta criar polêmica sobre Giorgia Meloni durante a cerimônia de posse e não abordar o mérito do que há para fazer? A verdade é que a esquerda não quer correr o risco de fazer propostas porque não quer governar, prefere sentar-se no Aventino e pensar no sol do futuro”.