Kiev: As relações entre o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rapidamente se deterioraram na quarta -feira, quando Zelenskyy disse Isso teve que complicar os esforços dos esforços para acabar com a guerra. A série de declarações marcantes que Trump fez um dia antes, incluindo a sugestão falsamente de que Kiev era o culpado pela guerra, que entra em seu quarto ano na próxima semana.

Os comentários de Trump e Zelenskyy foram um incrível limiar de ida e volta entre os líderes de dois países que foram aliados firmes nos últimos anos sob o antecessor de Trump. Enquanto o ex -presidente Joe Biden estava na Casa Branca, os Estados Unidos forneceram às equipes militares de Kiev se defender contra a invasão e usaram seu peso político para defender a Ucrânia e isolar a Rússia no cenário mundial. O governo Trump começou a fazer um novo curso, chegando à Rússia e pressionando um acordo de paz.

Altos funcionários de ambos os países fizeram conversas na terça -feira para discutir a melhoria dos vínculos, negociando o fim da guerra e potencialmente preparando uma reunião entre Trump e Putin após anos de relações de geada. O comediante de sucesso “que” convenceu os Estados Unidos da América a gastar US $ 350 bilhões, a entrar em uma guerra que não poderia ser vencida, que ele nunca teve que começar, mas uma guerra que ele, sem os Estados Unidos e “Trump”, pode nunca ser estabelecido.

Trump continuou dizendo que a única coisa que Zelenskyy “era boa era tocar Biden ‘como um violino'”. Ele aconselhou Zelenskyy a “se mover rapidamente ou não terá um país”. Enquanto isso, o presidente russo Vladimir Putin disse que gostaria de encontrar Trump. Impedir que o país se junte à OTAN.

A Ucrânia e seus aliados o denunciaram como um ato de agressão não provocada. “Gostaria de ter uma reunião, mas você deve estar preparado para trazer resultados”, disse Putin na quarta -feira em comentários televisionados. Ele acrescentou que ficaria “satisfeito” quando conheceu Trump, mas disse que Trump reconheceu que um acordo ucraniano poderia levar mais tempo do que ele inicialmente esperava.

O líder russo elogiou as conversas de terça -feira entre autoridades russas e americanas na capital saudita de Riad como “muito positiva”. Ele disse que os funcionários que participaram das conversas descreveram a delegação dos EUA para ele como “pessoas completamente diferentes que estavam abertas ao processo de negociação sem qualquer viés, sem qualquer condenação do que foi feito no passado”, e decidiu trabalhar em conjunto com Moscou .putin disse que “o objetivo e o assunto” das conversas de terça -feira “eram a restauração das relações russas e americanas”.

“Sem aumentar o nível de confiança entre a Rússia e os Estados Unidos, é impossível resolver muitos problemas, incluindo a crise ucraniana. O objetivo desta reunião foi precisamente aumentar a confiança entre a Rússia e os Estados Unidos “, disse Putin. Apesar das queixas de Zelenskyy sobre a Ucrânia de que ele estava fora de conversas americanas-russas, dizendo que a reação de Kiev” não foi resistida “.

“O presidente Trump me disse durante o nosso telefonema que os Estados Unidos estão provenientes da suposição de que o processo de negociação envolverá a Rússia e a Ucrânia”, disse Putin. “Ninguém vai excluir a Ucrânia.” Putin também acrescentou que ficou surpreso ao ver Trump mostrar “moderação” em relação aos líderes europeus que apoiaram seu rival nas eleições dos Estados Unidos.

“Todos os líderes europeus efetivamente intervieram diretamente nas eleições dos Estados Unidos”, disse ele, acrescentou que alguns “insultados diretamente” a Trump. “Francamente falando, estou surpreso ao ver a restrição do recém -eleito presidente dos Estados Unidos em relação a seus aliados, que se comportou rudemente para esclarecê -lo”. Putin reiterou a linha oficial do Kremlin que a Rússia nunca rejeitou a possibilidade de conversas com Kiev ou seus aliados europeus.

“Os europeus interromperam os contatos com a Rússia. O lado ucraniano proibiu a negociação “, disse o decreto de Zelenskyy em uma referência que rejeitou qualquer conversa com os comentários de Zelenskyy chegou pouco antes de esperar conhecer Keith Kellogg, o enviado especial dos estados unidos para a Ucrânia e a Rússia como parte do recente bombardeio diplomático da administração.

A Ucrânia e seus apoiadores europeus expressaram preocupação de que não foram convidados para as conversas entre os principais diplomatas americanos e russos na Arábia Saudita, em meio às maiores preocupações de que o acordo que toma forma pode ser desfavorável para Kiev. Em uma entrevista coletiva na terça -feira, Trump mostrou pouca paciência para que as objeções da Ucrânia fossem excluídas. Ele também disse, sem fornecer a fonte, que o índice de aprovação de Zelenskyy era de 4%, enquanto jornalistas que a Ucrânia “nunca deveria ter começado” guerra e “poderia ter feito um acordo” para evitá -lo.

Zelenskyy respondeu na quarta -feira em sua própria conferência de imprensa: “Vimos essa desinformação. Entendemos que vem da Rússia”. Ele disse que Trump “vive nesse espaço de desinformação”. Zelenskyy disse que esperava que Kellogg passe por Kiev e pergunte aos ucranianos “se eles confiam no presidente? Eles confiam em Putin? Deixe -o perguntar sobre Trump, o que eles acham que as declarações feitas por seu presidente”. Pelo estado, reagiu com alegria ao que eles retratavam como o ombro frio de Trump para Zelenskyy.

“Trump nem está tentando esconder sua irritação com Zelenskyy”, disse o canal de Rossiya no topo de suas notícias. “Trump rolou Zelenskyy por suas queixas sobre as conversas com a Rússia”, disse o jornal Komsomolskaya Pravda. Trump também sugeriu a Ucrânia. Eles devem celebrar as eleições, que foram adiadas devido à guerra e à conseqüente imposição da lei marcial, de acordo com a constituição ucraniana.

Zelenskyy também se referiu a “The Story” que 90% de toda a ajuda recebida pela Ucrânia vem dos Estados Unidos. Ele disse que, por exemplo, cerca de 34% de todas as armas na Ucrânia são produzidas no país e mais de 30% do apoio vem da Europa na Europa, o campo de batalha trouxe mais notícias sombrias para a Ucrânia nos últimos meses. Um ataque implacável nas áreas orientais do maior exército da Rússia está rejeitando as forças ucranianas, que são empurradas lenta mas constantemente em alguns pontos na linha de frente de 1.000 quilômetros (600 milhas).

As autoridades americanas indicaram que as esperanças da Ucrânia se juntarem à OTAN para evitar a agressão russa depois de chegar a um possível acordo de paz não acontecerá. Zelenskyy diz que qualquer acordo exigirá que os compromissos de segurança dos Estados Unidos mantenham a Rússia afastada. “Entendemos a necessidade de garantias de segurança”, disse Kellogg nos comentários realizados pela emissora pública ucraniana que suspeita que Novyny após a chegada à estação de trem Kiev. A importância da soberania desta nação e a independência desta nação também. … Parte da minha missão é sentar e ouvir “, disse o general aposentado de três estrelas. Kellogg disse que transmitiria o que aprende em sua visita a Trump e ao secretário de Framal Rubio do Estado para” garantir que o façamos bem. “