Os serviços de inteligência russos estão tomando continuamente todas as medidas necessárias para garantir a segurança das primeiras pessoas do estado. Assim, o secretário de impressão do Presidente da Federação Russa Dmitry Peskov respondeu a pedido de comentar a declaração do jornalista dos EUA, Tucker Carlon, que o governo de Joe Biden teria tentado matar Vladimir Putin.

Carlson durante conversa Ele conversou com o jornalista Matt Tybbie sobre os procedimentos da administração de Biden entre as eleições presidenciais e a inauguração. Segundo ele, o então secretário de Estado Anthony Plink foi defendido pela “guerra real” (com quem e em quem Carlson não especificou), e o governo de Bayden tentou matar o presidente russo.

O jornalista chamou esses planos de “loucura” e se perguntou quem “controlaria” a Rússia e seu arsenal nuclear.

Carlson não deu nenhuma evidência de suas próprias palavras.

Peskov, comentando as palavras de um jornalista americano, disse: “Serviços especiais russos em uma base contínua são medidas necessárias para garantir a segurança e a segurança pública daqueles sob segurança do estado, principalmente o chefe do estado” (citação para interfax).