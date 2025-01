"Tudo, exceto um": Paolo Bertolucci, a profecia sobre o futuro de Jannik Sinner

Uma vitória extraordinária que domina a final do Slam contra Sasha Zverev. Para Jannik Sinner É o segundo Aberto da Austrália, o terceiro golpe da carreira muito jovem. Ex Paolo Bertolucci Ele o recebeu em entrevista à Fanpage: “Se você vencer um golpe, não está no escritório – as palavras dele – especialmente se olharmos há 12 meses, o que notamos é que a distância com os outros aumentou. Em 2024 Ele venceu em cinco sets contra Medvedev, que posteriormente desabou de fadiga. Um dos 4-5 papabiles para o sucesso em cada slam“.

Agora, em vez disso, “há um homem sozinho no comando e os outros estão cada vez mais distantes – ele acrescentou – um ano depois Djokovic É menos perigosoE nenhum rosto novo chegou por trás. O próprio Zverev, número dois no mundo, disse que é forte demais e não há nada a fazer. E como o número dois que trouxeram 3 conjuntos para zero, deixe -o, sem falar nos outros. Alta distância“. E na questão de um pecador” chato “porque ele sempre ganha”, isso acontece com os fenômenos – suas palavras – por outro lado, houve os três, Federer, Nadal e Djokovic que o levaram. Eles sempre foram os três ou quatro na semifinal, então mesmo antes de ser. Provavelmente havia mais concorrência, porque havia Ferrer, Tsonga, Berdych Agora não vejo isso para ser honesto“.





Apesar da saída decepcionante contra Djokovic, “Alcaraz” Be the DonSontinu, na única partida ou torneio Pode tocar no mesmo pé com o pecador – Ele disse – ele é o único que certamente demonstrou que não tem continuidade, mas que, embora em flashes, tem um nível muito alto de tênis “. Se agora o pecador já tem 3 slams no concreto, na terra e em Ele disse que queria melhorar a grama: “Na Terra, não havia no ano passado e nos anos antes de ser muito cedo, acabou sendo muito competitivo na grama quando o que aconteceu (as notícias sobre o caso Clostebol chegaram, NDR) – Ele concluiu – vamos olhar, haverá mudanças na programação: se eu tivesse visto isso tocando Roterdam Eu teria me surpreendido. Então você precisa ver por que Montecarlo vai pular, que está na semana de audiência. Também pode ser fait nisso e depois se concentrar em Madri, Roma e Paris. Se a dedicação espanhola também pular, terá duas semanas para se recuperar e jogar melhor na Terra “.