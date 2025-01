Tudo na Zara agora me machuca: 25 itens que juro que estarão esgotados

Há uma certa emoção em fazer uma descoberta irresistível na Zara. A cada novo lançamento, o varejista de fast fashion consegue oferecer uma mistura de elite de designs inspirados nas passarelas, itens básicos sem esforço e peças marcantes que parecem três vezes o preço real. No momento, a programação mais recente do site parece mais cobiçada do que nunca.

Depois de navegar no site (sim, naveguei cada nova chegada), fiz uma lista de 25 peças destinadas à venda (pelo menos na minha opinião). Pense em itens essenciais refinados, ajustes modernos e acessórios atraentes que você deseja adicionar ao seu carrinho imediatamente. Esteja você procurando itens básicos que valham a pena investir ou peças marcantes, o último lançamento da Zara atende a todos os requisitos.

Esses itens recém-adicionados não são apenas elegantes e versáteis, mas também se inspiram nas maiores tendências de 2025, como o soft power e o maximalismo moderno, sem se esforçar muito. Vamos decompô-lo.

ZARA Saia interlock macia de comprimento médio Uma saia midi simples que em breve se tornará um item básico na rotação de seus looks.

ZARA Blazer oversized 100% lã, edição limitada Posso ver Hailey Bieber usando este blazer enorme com peças básicas ajustadas em camadas por baixo.

ZARA Bombas de camurça com salto gatinho Para dar um descanso ao seu gatinho preto, opte por este par bordô.

Vá em frente e compre também as opções preto e bordô.

Você usará este blazer de camurça por anos e ele nunca sairá de moda.

Coleção Zw Calça jeans bootcut cintura baixa Adoro a ideia de usar esse jeans marrom com o blazer de camurça por cima.

ZARA Jaqueta bomber macia com acabamento em elástico

ZARA Bolsa bucket com acabamento envernizado Isto proporciona um ambiente rico, luxuoso e elegante.

ZARA Calças largas de cintura dupla O detalhe da cintura dupla é tão legal e fresco.

Coleção Zw Casaco longo de pele sintética Ninguém vai saber se você está usando seu moletom mais confortável sob este fabuloso casaco de pele sintética.

ZARA Calça jeans cintura média trf com perna larga Se você nunca experimentou a seleção de jeans da Zara antes, agora é o seu sinal. Eu particularmente gosto desse tom escuro.

ZARA Moletom básico de malha

ZARA Botas cowboy de couro com fenda alta

Você pode usá-lo agora e até a primavera.

ZARA Moletom interlock justo A silhueta ajustada eleva o visual deste moletom confortável.

ZARA Calça listrada com cordão Calça social com cintura ajustável? Eu aprovo.

ZARA Vestido curto com franzidos É tão lisonjeiro. Além disso, está disponível em antracite e bordô.

A sombra profunda é tão rica e tão 2025.

ZARA Top frente única com nó contrastante Espere até ver a parte de trás deste top sem costas.

ZARA Jeans de cintura alta e perna larga Estes já estão progredindo rapidamente online.

ZARA Jaqueta combinada Uma ótima peça de camadas para o tempo frio.

O colete ajustado correspondente também é obrigatório.

ZARA Top assimétrico em soft interlock

Para todos os amantes de chapéus bucket.