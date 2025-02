Tudo nu, ela é motivada pelo Grammy? Pouco tempo depois, o escândalo é total: como uma pizzília Bianca Censori | Vídeo

L ‘-Outfit em Bianca Censori Ele literalmente foi ao redor do mundo. O parceiro de 30 anos e de idade do famoso rapper americano Kanye West apareceu no tapete vermelho do Grammy Awars Por Losa Angeles quase completamente nua. No começo, o australiano foi imortalizado por fotógrafos com um pêlo. Mas então, sempre na frente de uma câmera, a jaqueta trouxe e a barraca a jaqueta uma espécie de retina transparente que não deixou nenhum espaço para a imaginação. Ao seu lado, o artista americano vestia vestido preto e óculos escuros, sempre com sua expressão de sapos.

Os dois então têm deixou a cerimônia. Mas o motivo exato ainda é desconhecido. Alguém assumiu que foram os organizadores do Grammy que decidiram Remova Kanye e Bianca Por causa de seu olhar excessivo. No entanto, outros acreditam que tudo era flor do bolso. De qualquer forma, eles voltaram a um evento igualmente exclusivo.





Bianca Censori e Kanye West foram paparazzi para um Exclusivo depois da festa Somente em LA. E lá também ela roubou a cena. Bianca optou por uma desta vez Bodysuit preto Super afetuoso, combinado com alguns Botas altas. Observe a incrível química entre Bianca e Kanye: os dois dançarinos apaixonados pelas notas das estrelas.