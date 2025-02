Tula Akm conquistou uma forte vitória sobre Izhstal na estrada

A Academia Mikhailov na Arena de Gelo de Izhevsk neste sábado, 15 de fevereiro, enfrentou Izhstal. Como o MK em Tula disse no serviço de imprensa da AKM, os proprietários de sites, embora se estabeleceram em 32º lugar na mesa, eles não abandonariam tão de maneira tão simples e conseguiram comprar nervos para os líderes uma vez.

Akm estava ansioso pela luta apertada por óculos. E graças à “atitude de combate”, ela conseguiu tomar posse da iniciativa no primeiro período. Consequentemente – a primeira lavadora nos portões dos rivais 11 segundos após o início da partida. Após uma pequena vitória, os Tulas continuaram a “procurar os proprietários”. No entanto, Izhstal não perdeu as possibilidades de contra -ataques perigosos.















Os segundos vinte minutos também ficaram com o Tula. Durante esse período, Akm abandonou outra lavadora para os proprietários. Mas durante o terceiro período, os jogadores de hóquei “Izhstaly” tentaram “desenhar a cobertura para si”. Aos 44 minutos da luta, a primeira lavadora atingiu as portas de Turyakov, e a segunda não foi forçada a esperar muito tempo. Já aos 46 minutos, a conta era igual a 2: 2. Depois disso, o jogo ocorreu. Primeiro de tudo, os Tulas jogaram a terceira lavadora, depois os habitantes de Izhevsk.

Portanto, esse confronto se mostrou não resolvido na prorrogação. O vencedor, no entanto, foi finalmente AKM. E a vitória na partida trouxe a bola vitoriosa de Yaromir Ermakov. Além disso, a equipe vai para Neftekamsk.