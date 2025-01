Túneis de grupos apoiados pelo Irã revelados em Deir ez-Zor, Síria

Grupos apoiados pelo Irã em Síria têm utilizado uma rede de túneis na região estratégica de Deir Ezzor para facilitar movimentos secretos e evitar ataques aéreos.

Tal como visto pela Anadolu, estas passagens subterrâneas estendem-se por regiões-chave, incluindo Homs, Hama e a capital Damasco, e permitem que grupos viajem com segurança entre a Síria e o Líbano.

Os túneis também são utilizados para transportar armas e munições, expandir as operações militares e fortalecer a sua influência em toda a região.

TÚNEIS SERVEM COMO DEPÓSITOS E ABRIGOS

Imagens capturadas pela Anadolu mostram que os túneis têm múltiplos pontos de entrada e saída, com algumas aberturas escondidas perto de canteiros de obras e outras disfarçadas em jardins ou armazéns privados.

Escavados vários metros abaixo do solo, os túneis apresentam entradas simples com tubos cobertos de terra e apoiados em telhados reforçados com metal.

Os troços mais profundos são mais desenvolvidos, com paredes rebocadas e divisões totalmente revestidas a azulejos, sugerindo que serviam como depósitos ou abrigos.

Algumas salas são protegidas por portas de ferro, indicando a presença de arsenais ou esconderijos de pessoal.

Os túneis estão equipados com cabos elétricos, sistemas de iluminação e corredores estreitos equipados com escadas de ferro para facilitar a circulação.

Num dos túneis, Anadolu capturou em filme um cartaz do ex-secretário-geral do Hezbollah, Hassan Nasrallah, morto no ano passado, com os dizeres “Seu sangue em breve nos trará a vitória”, junto com um tapete de orações, sugerindo a ideologia ideológica. ligação entre os utilizadores do túnel e as milícias apoiadas pelo Irão.