Turcos, os principais diplomatas dos EUA

Ministro de Relações Exteriores Hakan Fidan e a contraparte de nós Marco Rubio A Síria, Gaza e a Guerra da Ucrânia-Rússia discutiram, bem como problemas bilaterais durante sua primeira reunião pessoalmente em Munique na sexta-feira, de acordo com as informações publicadas pelas fontes do Ministério das Relações Exteriores da Turquia.

Fidan contou a Rubio sobre as opiniões de Türkiye sobre as medidas de que os países regionais no Médio Oriente Você pode levar contra Daesh (ISIS)Fontes diplomáticas disseram, ele acrescentou que também havia solicitado o incêndio em Laço Para se tornar permanente.

Os dois também “amplamente discutidos” possíveis desenvolvimentos sobre a conquista da paz entre Ucrânia e RússiaFontes diplomáticas disseram.