Turim, uma mulher surda recupera a audiência: o "maravilha" van Dr. Zenga

9 de fevereiro de 2025

“Quando o paciente me contou em um vídeo, ele consegue ouvir novamente e tem a percepção do que está ao seu redor, aqui, para aqueles que são especificamente, cérebro, nervos, etc. Quando um paciente consegue ter uma consequência desse tipo “. Assim, em lapresse, o neurocirurgião Francesco Zenga, que operava em uma mulher surda de ambos os ouvidos no Hospital Molinette em Turim. Pela primeira vez, a intervenção levou a mulher a recuperar a percepção do ambiente circundante após uma intervenção combinada de remoção de um tumor e sistema contextual de eletrodos cerebrais.