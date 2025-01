Turistas do norte da Índia ‘estragam a experiência’: Podcaster deixa Goa e segue para o Vietnã; redes sociais reagem

As críticas de uma emissora indiana ao “comportamento barulhento” dos turistas no norte da Índia desencadearam um debate digital que divide os utilizadores da Internet. Ravi Handa, apresentador do Desi FIRE Podcast, compartilhou que teve que pular Goa porque esses turistas estão “arruinando” sua experiência.

Handa, em uma postagem no X, disse que foi ao Vietnã passar o feriado de Ano Novo. “Goa foi uma escolha. Mas não pelos motivos pelos quais qualquer um de vocês no Twitter está enlouquecendo”, disse ele.

No entanto, o podcaster disse: “Goa tem muitos turistas do norte da Índia e eles estragam a experiência”, acrescentando que mesmo no Vietname, “o único mau comportamento foi dos turistas do norte da Índia”.

Leia também | A diversão no lago congelado dá errado! Turistas presos após gelo rachar | Olhar

Compartilhando sua experiência com os índios do norte da Índia no Vietnã, Handa disse: “Um grupo literalmente começou a gritar Bharat Mata ki Jai em um vagão de trem porque viu que havia muitos indianos por perto. Outro casal cortou a fila e a mulher disse: ‘Aage chalo.’ Yahan koi nahi rokega’.”

Ele disse que viu várias vezes pessoas pulando filas, e 100% das vezes eram índios.

“Eu até parei um na linha do teleférico e ele respondeu: ‘Hum logon ke pass special pass hai’. Ele não quis discutir e desistiu”, acrescentou Handa, desapontado.

Leia também | Mulher muçulmana de burca zomba de turista estrangeiro em restaurante

Eu estava respondendo a uma postagem de Deepak Shenoy, fundador e CEO da Capitalmind Financial Services. Shenoy contou que decidiu deixar Goa e ir para a Tailândia durante as férias deste ano.

Foi assim que os internautas reagiram: A postagem de Handa está agitando on-line, desafiando estereótipos culturais e despertando uma grande quantidade de opiniões, ao acumular 1,2 milhão de visualizações no X em menos de 24 horas.

” Absolutamente certo aqui Handa ji! Viagem recente ao NY JFK, mesma experiência até no sistema interno de trem que te leva de um terminal a outro e não tem pressa, nossos irmãos ficam empurrando e importunando outras pessoas, furando filas e falando alto e eles nem percebem isto. As pessoas olham para eles com nojo e desdém! Não sei quando isso vai mudar!” disse um usuário compartilhando sua experiência pessoal.

“Eu estive no Grand Canyon na semana passada… a maior parte da comoção (comoção) era de índios… quebrando, tirando fotos perigosamente; um casal literalmente chegou ao limite quebrando a barreira… os caras tiveram que gritar esse comportamento”, disse outro usuário.

Leia também | Você está tendo problemas com a aprovação do visto para Dubai? Por que os turistas indianos enfrentam rejeição

No entanto, os estereótipos incomodaram uma seguidora de Handa, que disse ter deixado de segui-lo por causa de sua opinião tendenciosa.

“Estereotipar os indianos do Norte certamente lhe renderá dois centavos, Ravi, de pessoas que pensam como você, mas essa mentalidade simplesmente não nos permitiu progredir como sociedade, porque todos estão ocupados no debate entre Norte, Sul, Leste e Ocidente. Ironicamente, conheci meu quinhão de pessoas que se comportam pior do que os indianos do norte… você simplesmente não consegue pintar um quadro com um pincel… Deixar de seguir…”, disse o usuário.

“Comentário super racista. Como você sabia que os turistas malcomportados eram do norte da Índia? “Você pode dizer tudo sobre uma pessoa olhando para ela”, acrescentou outro.

Embora a Internet estivesse dividida, alguns indianos reconheceram o problema e disseram que ele precisava ser revisto.

“Sim. Temos que concordar que nós, indianos, não temos senso cívico (inclusive eu). Precisamos melhorar. E mais pessoas se assumindo no SM é uma dessas maneiras de nos pressionar a melhorar”, disse um usuário.