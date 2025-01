Türkiye atinge a proibição de Israel das atividades da UNRWA em territórios palestinos ocupados

Türkiye Quinta -feira acertou IsraelA decisão de proibir as atividades do Agência da ONU de Refugiados (UNRWA) Em territórios palestinos ocupados, chamando -o de “violação sem vergonha do direito internacional”.

“Condenamos esta etapa, que marca uma nova fase nas políticas de ocupação e anexação de Israel destinada a forçar os palestinos de sua própria terra” Ministério das Relações Exteriores turcas Ele disse em comunicado.

“Também é evidente que, com essa decisão, Israel procura privar os refugiados palestinos de seu direito de retornar à sua própria terra”, acrescentou o ministério.

A UNRWA, estabelecida pela Assembléia Geral da ONU em 1949 e operando com o forte apoio dos Estados -Membros da ONU, fornece ajuda humanitária e serviços essenciais a milhões de palestinos nas condições mais desafiadoras, segundo o comunicado.

Türkiye pediu à comunidade internacional que apoiasse a UNRWA e tomasse as medidas necessárias para a paz regional.

“Türkiye é inabalável em seu apoio à UNRWA e na defesa dos direitos do povo palestino”, disse o ministério.

A proibição, que entrou em vigor na quinta -feira, proíbe a atividade da UNRWA no que a Suprema Corte de Israel chama de “o território soberano do Estado de Israel”. Isso não inclui Gaza e a Cisjordânia, mas se aplica a Jerusalém está ocupado.

A equipe internacional da UNRWA no escritório de Jerusalém já evacuou, de acordo com a ONU.

A lei israelense também proíbe o contato entre o pessoal da UNRWA e as autoridades israelenses. Não está claro como isso pode afetar as operações nos territórios palestinos.

No ano passado, Israel acusou a UNRWA de participar dos ataques de 2023 em 7 de outubro do grupo palestino Hamas. No entanto, uma investigação realizada pelo Escritório de Serviços de Supervisão Interna da ONU não poderia autenticar nenhuma das informações israelenses usadas para apoiar as acusações.