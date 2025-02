Türkiye comemora o segundo aniversário de 6 de fevereiro.

Türkiye marcou o segundo aniversário dos dois devastadores terremotos Isso atingiu a parte sul do país em 6 de fevereiro de 2023, chorando às vítimas da tragédia, que deixou 53.537 mortos e mais de 107.000 feridos.

Os moradores das cidades atropelados pelos terremotos se reuniram nas praças da cidade em 4,17 na quinta -feira, o momento em que ele atingiu o primeiro tremor, para observar um momento de silêncio para as vítimas.

Marchas silenciosas também foram realizadas em várias cidades para homenagear as vítimas do desastre.

Em Pázarcik, o distrito do epicentro do Terremoto de kahramanmaras, Os moradores se reuniram em frente à torre do relógio, que permaneceu detida às 4h17 da manhã

Em Hatay, uma das províncias mais afetadas, representantes das três religiões abraâmicas ofereceram orações como parte da cerimônia de comemoração.

Os cravos vermelhos foram jogados no rio Orontes, conhecido como o rio como em Türkiye, em memória daqueles que perderam a vida.

10 de fevereiro. 6, 2023, magnitude 7,7 e 7.6 Terremotos atingiram 11 província turco-Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Hatay, Gaziantap, Kahramanmaras, Kilis, Malatha, Osmaniye e Sanliurfa.

Mais de 14 milhões de pessoas em Türkiye foram afetadas por terremotos, além de muitos outros no norte da Síria.

-Turkiye para continuar a reconstruindo regiões de terremoto

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, compartilhou uma mensagem na quinta -feira x em homenagem às 53.537 vítimas dos terremotos, orando por misericórdia de suas almas.

“Desde o primeiro dia, nos juntamos a um estado e um povo, dizendo ‘somos um’, e nunca retiramos nosso apoio das regiões afetadas pelo terremoto”, disse ele.

Ele calculou a média dos esforços contínuos de reconstrução, dizendo que eles seguiriam com “determinação inabalável, trabalho duro e resistência” até que cada cidadão tenha um lar seguro.

Mais tarde na quinta -feira, Erdogan participará de um programa comemorativo em Adıyaman.