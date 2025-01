Türkiye continuará a apoiar os palestinos antes do mês sagrado do Ramadã: Erdoğan

Türkiye manterá o seu apoio aos palestinos antes do próximo mês sagrado muçulmano de Ramadãcontinuaram os esforços sustentados nos últimos 15 meses, disse o presidente do país no sábado, falando em meio a um cessar-fogo entre o grupo palestino Hamas e Israel.

“Assim como apoiamos os nossos irmãos palestinos durante 15 meses (da guerra genocida de Israel), mobilizaremos mais uma vez todos os nossos recursos antes do mês sagrado do Ramadã”, afirmou. Recep Tayyip Erdogan ele disse no 8º Congresso Provincial Ordinário do Partido AK em Eskisehir, noroeste de Türkiye. Este ano, o Ramadã cairá por volta do mês de março.

Grupo de resistência palestina Hamas No início do sábado, ele entregou quatro mulheres soldados israelenses sob um acordo de cessar-fogo e troca de prisioneiros em Gaza com Israel.

A primeira fase de seis semanas do Acordo de cessar-fogo em Gaza Entrou em vigor em 19 de janeiro, suspendendo a guerra genocida de Israel que já matou mais de 47 mil palestinos, a maioria mulheres e crianças, e feriu mais de 111 mil desde 7 de outubro de 2023.

– ‘Os responsáveis ​​pelo incêndio na estação de esqui serão responsabilizados’

Em relação ao incêndio numa estância de esqui no início desta semana em Bolu, a noroeste de Türkiye, Erdoğan disse que os tribunais responsabilizarão os responsáveis ​​pela trágica perda de vidas.

“Todas as medidas intransigentes estão a ser tomadas para garantir que aqueles que infligiram grande dor à nossa nação sejam responsabilizados num tribunal de justiça”, disse o presidente turco.

O incêndio matou pelo menos 78 pessoas, informou quinta-feira o Ministério da Justiça do país, depois de concluída a identificação de todos os corpos.

O incêndio começou antes do amanhecer de terça-feira na área de restaurantes do hotel resort de esqui Kartalkaya e rapidamente se espalhou por todo o prédio, segundo o governador da cidade.

O Ministro da Justiça, Yilmaz Tunç, disse anteriormente que está em curso uma investigação exaustiva, com uma equipa de seis procuradores, juntamente com um comité de peritos de cinco membros.