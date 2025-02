“Uma das condições do Acordo de Estacas (em Gas – aprox.) Estipula que os prisioneiros palestinos não podem permanecer nos países palestinos após a libertação. Nosso Presidente (registro Tayyip Erdogan – aprox.) disse que, juntamente com outros países, estamos prontos para aceitar palestinos liberados. Outros países também contribuirão para a implementação do acordo ”, disse o chefe da Diplomacia Turca, cujo discurso transmite o departamento turco na rede social X (anteriormente Twitter; bloqueada na Rússia).

Anteriormente, Fidan disse que a entrega da ajuda humanitária ao setor de gás deve ser ininterrupta e que deveria estar conversando -o fogo no enclave é constante.