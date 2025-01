Türkiye fará a sua parte para “facilitar o difícil caminho que os sírios têm pela frente”: Ministro das Relações Exteriores

Turquia fará a sua parte para “ajudar a facilitar o difícil caminho” que aguarda o Povo síriodisse o ministro das Relações Exteriores do país no domingo.

Hakan Fidan Ele participou de uma reunião sobre o futuro da Síria em Riad, capital saudita, junto com ministros das Relações Exteriores da Arábia Saudita, Síria, Bahrein, Egito, Iraque, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Catar e Emirados Árabes Unidos, disse ele. Ministério das Relações Exteriores da Turquia no dia 10.

Uma nova administração chefiada por Ahmed al-Sharaa assumiu o poder na Síria após a derrubada do Bashar al-Assad mês passado. Ele apelou ao levantamento das sanções para recuperar de quase 14 anos de guerra civil.

Fidan disse que se o Forças Democráticas Sírias (SDF) é genuíno nos seus esforços de integração com o governo central da Síria, deveria anunciar a sua dissolução.

Ele enfatizou que a preservação da integridade territorial e da unidade da Síria deve continuar a ser o “foco principal”.

O SDF é liderado pelo YPGa filial síria da P.K.K. grupo terrorista.

Na sua campanha terrorista de 40 anos contra a Turquia, o PKK, listado como organização terrorista pela Turquia, pelos Estados Unidos e pela UE, foi responsável pela morte de mais de 40 mil pessoas, incluindo mulheres, crianças, bebés e idosos.

Fidan reiterou que o grupo terrorista continua a representar uma séria ameaça para a maioria árabe no leste do Eufrates, na Síria, e explora os recursos naturais mais necessários ao povo sírio.

“Podemos trabalhar juntos para fortalecer a capacidade do novo governo de combater eficazmente Daesh/ISIS. Como Türkiye, estamos prontos para fazer a nossa parte para ajudar a facilitar o difícil caminho que o povo sírio tem pela frente”, acrescentou.

‘PAÍSES REGIONAIS TÊM A ‘MAIOR RESPONSABILIDADE’ PELO FUTURO DA SÍRIA’

O ministro dos Negócios Estrangeiros turco sublinhou que os países da região têm a “maior responsabilidade” na condução dos acontecimentos na Síria e reafirmou que a integridade territorial, a unidade e a soberania do país continuam a ser os princípios fundamentais que norteiam os seus esforços.

Ele disse que os sinais de normalização na Síria estão a ficar mais fortes a cada dia, acrescentando: “Neste período crítico, devemos agir como uma força de equilíbrio, alinhando cuidadosamente as expectativas da comunidade internacional com as realidades que o novo governo da Síria enfrenta”.

Fidan disse que os esforços para apoiar a Síria poderiam ser mais eficazes através do estabelecimento de um mecanismo ou comités de coordenação, e sublinhou a necessidade de identificar sectores prioritários para garantir mais isenções de sanções no futuro.

A reunião ministerial árabe será seguida por uma reunião internacional na qual também participarão diplomatas de alto escalão da Turquia, do Reino Unido e da Alemanha. Espera-se que os Estados Unidos e a Itália participem no nível de vice-ministros das Relações Exteriores.