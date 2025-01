As autoridades turcas prenderam 100 supostos membros do Estado Islâmico (IS) ligados à organização terrorista do Daesh na semana passada, disse o ministro do Interior Ali Yerlikaya na terça -feira. As operações, chamadas “Gurz-41” e “Gurz-42”, foram realizadas em 24 províncias, incluindo a capital, Ancara e Estanbul, a cidade mais populosa da Turquia, disse o ministro da plataforma de mídia social X.

As autoridades determinaram que os suspeitos estavam realizando atividades dentro da organização, fornecendo assistência financeira ao grupo e propaganda para a organização terrorista em redes sociais, disse o ministro. Yerlikaya disse que a polícia apreendeu documentos organizacionais e materiais digitais durante os ataques, informou a Agência de Notícias da Xinhua.

“Com nossa estratégia de destruir o terrorismo em sua fonte, continuamos nossa luta com a determinação (junto com nossa polícia, gendarmaria e unidades de inteligência”, disse ele.

As autoridades turcas realizaram operações extensas contra as células do Daesh, conhecidas como operações de Gurz, resultando na prisão de pelo menos 943 suspeitos apenas em 2024. Após a desintegração do auto -proclamado “califado” em 2019, algumas pessoas suspeitaram de serem afiliadas Para o Daesh estabeleceram uma rede na Turquia, conhecida como província de Khorasan (Daesh-K).

Segundo relatos, essa rede busca “novos métodos” e recrutando ativamente estrangeiros, uma vez que os esforços antiterroristas em andamento levantaram desafios significativos, de acordo com fontes da segurança turca.

A Organização Nacional de Inteligência (MIT) interrompeu com sucesso as iniciativas de recrutamento do grupo terrorista, bem como seus esforços para garantir fundos e apoio logísticos, depois de uma operação recente desencadeada por uma igreja que lança Istambul em janeiro.

As autoridades turcas relataram que, desde junho de 2023, mais de 3.600 pessoas foram presas com suspeitas de conexões com a organização terrorista.

No ano passado, em 31 de dezembro, as forças de segurança turcas prenderam 536 supostos membros do Estado Islâmico (IS) em uma operação nacional que estava em andamento nos últimos 12 dias, segundo o ministro do Interior do país, Ali Yerlikaya.

A operação, chamada Gurz-34, havia sido realizada em 57 províncias em coordenação com os promotores, a Organização Nacional de Inteligência e a unidade contra o terrorismo da polícia, Yerlikaya compartilhou na plataforma de rede social X.

Türkiye Designated é uma organização terrorista em 2013, culpando -a por uma série de ataques mortais no país. Ancara realizou operações antiterroristas em todo o país e no exterior para tomar medidas enérgicas contra seus membros e atividades.