Türkiye neutraliza 20 terroristas do PKK/YPG no norte da Síria

Forças de segurança turcas “neutralizaram” 20 PKK/YPG terroristas no norte Síriadisse o Ministério da Defesa Nacional do país na sexta-feira.

Terroristas foram atacados em Türkiye anti-terrorista Área da Operação Escudo Eufrates e no norte da Síria, de acordo com comunicado do ministério.

“A nossa luta contra as organizações terroristas, onde quer que estejam, continuará até que o último terrorista seja neutralizado”, acrescentou.

Na sua campanha terrorista de 40 anos contra a Turquia, o PKK – listado como organização terrorista pela Turquia, pelos Estados Unidos e pela UE – causou a morte de mais de 40 000 pessoas, incluindo mulheres, crianças, bebés e idosos. O YPG é o braço sírio do PKK.