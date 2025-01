Türkiye neutraliza 4 terroristas do PKK/YPG no norte do Iraque e na Síria

As forças de segurança turcas “neutralizaram” quatro PKK/YPG terroristas no norte da Síria e no norte do Iraque, anunciou o Ministério da Defesa Nacional de Türkiye no domingo.

Três terroristas do PKK/YPG atacados na área da Operação Claw-Lock no norte Iraqueenquanto um foi neutralizado na área da Operação Peace Spring, no norte Síriadisse o ministério em X.

O termo “neutralizar“é usado pelas autoridades turcas para indicar que terroristas foram mortos, capturados ou se renderam.

Os terroristas do PKK escondem-se frequentemente no norte do Iraque para planear ataques transfronteiriços em Türkiye. Para combater esta ameaça, Türkiye lançou a Operação Claw-Lock em 2022, visando os esconderijos do PKK nas regiões de Metina, Zap e Avasin-Basyan, no norte do Iraque.

No norte da Síria, Türkiye realizou uma série de operações antiterroristas bem-sucedidas desde 2016, incluindo o Escudo Eufrates (2016), o Ramo de Oliveira (2018) e a Primavera da Paz (2019), para impedir o estabelecimento de um corredor terrorista e garantir a assentamento pacífico dos residentes locais.

O PKK, que empreendeu uma campanha terrorista de 40 anos contra a Turquia, é classificado como organização terrorista pela Turquia, pelos Estados Unidos e pela UE. O YPG é o braço sírio do PKK.

Desde a queda do regime de Assad, o PKK/YPG tem tentado explorar a instabilidade regional para criar um “corredor terrorista” ao longo da fronteira com a Turquia.