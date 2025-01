Türkiye parabeniza o recém-eleito presidente libanês Aoun

Turkiye parabenizou José AounO recém-eleito presidente do Líbano disse na quinta-feira, disse o Ministério das Relações Exteriores.

“Felicitamos o Sr. Joseph Aoun pela sua eleição como Presidente do Líbano“, disse um comunicado do ministério.

“Esperamos que o novo governo que será formado no próximo período contribua para o estabilidade do Líbano e a paz e prosperidade da região”, acrescentou.

Aoun, que lidera o exército libanês desde 2017, tornou-se o quinto comandante do exército na história do Líbano ascender à presidência, o quarto consecutivo e o 14º presidente no geral.