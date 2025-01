Türkiye pede o levantamento das sanções à Síria pós-Assad

O representante permanente de Türkiye na ONU pediu na quarta-feira a demissão de sanções e medidas de exclusão da lista contra a Síria para apoiar a recuperação do país.

“Embora o fim do regime (de Bashar) Assad traga esperança ao povo sírio e à região, os desafios que temos pela frente continuam imensos”, afirmou. Ahmet Yildiz ele disse em uma sessão do Conselho de Segurança da ONU sobre a Síria.

Ele disse que os sírios suportaram “anos de inimagináveis Sofrimento e destruição generalizada” sob o regime de Assad. “Devemos garantir a responsabilização pelas violações dos direitos humanos e pelo uso de armas químicas por parte do regime de Assad.”

“À luz da mudança dramática na dinâmica do Síria“É imperativo que adaptemos as nossas abordagens para satisfazer as necessidades prementes do povo sírio”, disse ele. “A comunidade internacional deve adoptar uma abordagem construtiva e facilitar uma transição suave na Síria”.

Enfatizando a necessidade de “medidas rápidas e concretas” para restaurar a vida diária dos sírios, Yildiz disse: “É hora de a comunidade internacional parar de se concentrar exclusivamente em fornecer ajuda humanitária apoiar ativamente a estabilização, a rápida recuperação e a reconstrução da Síria.”

“Também acreditamos que é hora de isso Conselho considerar seriamente a remoção de sanções e medidas de exclusão. “Os esforços de recuperação e reconstrução não podem continuar sem uma acção decisiva a este respeito”, disse ele.

Ele deu as boas-vindas ao general. licença emitido pelos Estados Unidos, mas disse: “É imperativo que o escopo das isenções seja ampliado e as restrições de tempo removidas.”

O enviado turco destacou a eliminação de grupos terroristas na Síria. “Não há lugar para organizações terroristas como o PKK/YPG e o DAESH na Síria.”

Sublinhando o compromisso da Türkiye em prevenir o ressurgimento do grupo terrorista ISIS (Daesh), Yildiz também instou o Conselho a “dissipar a ilusão de que o YPG/SDF está separado do P.K.K.“.

“Os esforços de mudança de nome do PKK falharam. Não pode haver uma Síria pacífica e próspera enquanto o PKK continuar a ocupar porções significativas do território sírio”, disse ele.

Yildiz exigiu que o grupo terrorista PKK acabasse com o seu controlo sobre o gás natural da Síria e recursos petrolíferos e devolvê-lo aos “seus legítimos proprietários: o povo sírio”.

“A eliminação do terrorismo é um pré-requisito para a construção das instituições de uma Síria pacífica e politicamente unida”, disse ele.

Ele também condenou a continuação da operação militar de Israel em território sírio, observando que “tais ações violam a integridade territorial da Síria e minam os esforços para estabilizar a região”.

“A comunidade internacional deve tomar medidas concretas para enfrentar estes actos ilegais”, apelou.

Yildiz apelou à comunidade internacional para se envolver de forma construtiva com o novo governo da Síria e prometeu que Türkiye continuará a apoiar a recuperação do país.

“Por sua vez, Türkiye continuará a desempenhar um papel fundamental na restauração da normalidade ao povo irmão sírio. Não pouparemos esforços para apoiar a reconstrução da infra-estrutura institucional, económica e física da Síria”, disse ele.