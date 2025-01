Türkiye quer a eliminação de todos os grupos terroristas na Síria, seja pacificamente ou pela força”: Erdoğan

presidente turco Recep Tayyip Erdogan Na sexta-feira, ele enfatizou a necessidade de eliminar as organizações terroristas “pacificamente ou pela força”.

Falando no 8º Congresso Provincial do Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP) em Kayseri, a leste de Türkiye, Erdogan disse: “Como TurquiaO nosso objectivo é assegurar a eliminação pacífica ou forçada de todas as organizações terroristas em Síria“.

Ele também disse que PKK/YPG A estrutura já não existe, acrescentando que “como qualquer estrutura que expirou servindo a agenda alheia, está prestes a ser jogada no lixo”.

“Se aqueles que se transformaram Síria e nossa região para o inferno com a trama de Daesh no passado recente tentaram mais uma vez armar a mesma armadilha, desta vez não terão sucesso”, acrescentou o presidente.