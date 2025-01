Türkiye vê um recorde de renda turística de US $ 61 bilhões em 2024

Türkiye Ele organizou 52,6 milhões de turistas internacionais em 2024, marcando um aumento de 7% em comparação com o ano anterior, uma vez que a indústria de turismo em boom do país estabeleceu um novo recorde de receita de US $ 61,1 bilhões, eles mostraram os dados oficiais na sexta -feira.

Istambul, a cidade mais populosa de Türkiye, permaneceu o principal destino para Turistas internacionaisDesenhando 18,6 milhões de visitantes no ano passado.

A famosa cidade turística de Antalya no Riviera turca Ele ficou em segundo lugar, recebendo 15,9 milhões de visitantes estrangeiros em 2024.

A província de Edirne, noroeste, que limita com a Bulgária e a Grécia, continuou com 4,8 milhões de visitantes, enquanto a província de Mugla, em Egean, atraiu 3,7 milhões.

Os russos representaram 12,8% de todas as chegadas estrangeiras, em um total de 6,7 milhões, um aumento anual de 6%.

Eles foram seguidos por alemães em 6,6 milhões (um aumento de 6,9%no ano -ano), os britânicos com 4,4 milhões (16,7%), iranianos para 3,2 milhões (30,9%a mais) e búlgaros com 2,9 milhões (mais 0,9%) .

Dados separados do Türkiye Statistics Institute (Estatísticas turcas) mostraram que a renda turística de Türkiye aumentou 18,3% ano -ano -um máximo histórico de US $ 61,1 bilhões em 2024.