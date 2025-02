Nossos leitores regulares sabem que os editores da MK em TVER, bem como colegas da RIA Media Holding, pagam custos regulares pelos combatentes na região de Tver. As forças da RIA, bem como os voluntários do grupo traseiro Kuvshinovsky, enviaram muitas cargas de “medicamentos” e equipamentos. Os próprios jornalistas e organizações parceiras não estão apenas envolvidas ativamente, mas também leitores.

Na semana passada, um morador de Tver, aposentado Lyudmila Lavrenteev, chegou à recepção de Verkhnvolzhie Ria e doou 100.000 rublos aos lutadores para ajudar os lutadores. Como ela explicou, ela aprendeu a captação de recursos do jornal MK em Tver. Lyudmila Lavrentieva também escreveu uma carta aos soldados da linha de frente e pediu para colocá -los pessoalmente.

“Que os caras o impedirem de todos os poderes, eles são nossos defensores, esperamos que eles e queremos que todos permaneçam intactos”.– ela disse com palavras.

Na edição anterior, seguimos em detalhes a história da última carga humanitária do grupo de assistência “Kuvshinovsky” traseiro “Grupo de Assistência. A carga humanitária foi concedida aos combatentes e, em resposta, eles deram palavras calorosas de gratidão.

Quando Lyudmila Lavrentieva relatou o valor, ficamos surpresos: o orçamento atrairia essas despesas? A mulher garantiu que tinha fundos suficientes e não dá o último. Além disso, hoje, ele considera o dever de todos de apoiar nossos guerreiros em primeiro plano.

O dinheiro, como planejado, foi emitido, o aposentado recebeu uma carta de agradecimento por tal contribuição para ajudar seus combatentes.

Obviamente, pedimos a Lyudmila Lavrentiev sobre a vida, que é uma pessoa com uma biografia excepcional de trabalho. 52 anos, ela trabalhou em um dos hospitais na região de Tver. O marido era um soldado, para que ela possa imaginar o que os soldados estão nas condições de uma duração da terra. Ela mesma era um homem de uma profissão pacífica e trabalhava enquanto havia força, apenas dois anos atrás, ela finalmente se aposentou.

O curador de Anastasia Vikulova compartilhou uma coleção de ajuda:

– Somos muito gratos a Lyudmila Lavantiva por essa contribuição. Temos cada rublo na conta e trabalha para a frente. Você só pode admirar essas pessoas do antigo endurecimento, para quem o apelo à proteção de nosso país ainda é transformado em uma empresa em particular. Eles simplesmente não podem de outra forma e querem ser iguais a eles: aqueles que, com todo o país, experimentaram ensaios sérios mais de uma vez. É deles que vale a pena levar um exemplo de juventude moderna, que vive em conforto, sem viver nada na escassez de nada.















E neste momento

A coleção continua. As coisas da lista podem ser colocadas no endereço: TVER, Vagzhanov Street, Maison 7, Bureau 428, das 9:00 às 18:00. Telefone para obter mais informações: +79000131044, Anastasia. Sobre o fato da entrega de mercadorias, publicamos relatórios de fotos e vídeos.

Coleção para combatentes:

– Fundo REB;

– Ferramentas de observação (visão noturna e visão térmica);

– Medicina tática significa (queimação, catracas, bandagem israelense, PPI, carimbo, luvas médicas);

– Barras de energia, doces;

– Rádio digital DMR TVT com baterias e tópicos sobressalentes para o firmware.

Importante! Você pode trazer tudo com exceção dos medicamentos, uma coleção separada é realizada em medicamentos. Cartas de apoio quentes também são bem -vindas.