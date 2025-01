UCC em Uttarakhand: Os nativos que vivem fora do estado terão de divulgar o seu estatuto de residente? Conheça os detalhes

O governo liderado por Pushkar Singh Dhami planeja implementar o Código Civil Uniforme (UCC) ainda este mês, tornando Uttarakhand o primeiro estado da Índia a fazê-lo. O UCC introduziria um conjunto uniforme de regras e substituiria as várias leis pessoais de cada religião relacionadas com questões como casamento, divórcio, adopção e herança.

Também tornaria obrigatório que as pessoas que vivem juntas como casal sem serem casadas divulguem o seu estado. Vamos entender as diretrizes obrigatórias para casais que moram juntos após a entrada em vigor do UCC em Uttarakhand.

Quando o UCC será implementado em Uttarakhand? Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami reiterou repetidamente que o governo estadual planeja implementar o UCC até o final de janeiro. De acordo com um expresso indiano relatório, o governo estadual lançará o UCC em 26 de janeiro.

UCC em Uttarakhand: Registro de Casais Residentes Assim que o UCC entrar em vigor, os coabitantes deverão registar-se. O não cumprimento no prazo de um mês a contar do início da relação de coabitação pode resultar numa pena de prisão até três meses ou numa multa até $10.000 ou ambos.

UCC em Uttarakhand: Quem deve divulgar o seu estatuto de residente? Casais que moram em Uttarakhand e residentes do estado serão obrigados a fornecer uma certidão de estado civil.

Os residentes de fora do estado terão que revelar seu status de residente? De acordo com o projeto do UCC, “qualquer residente de Uttarakhand que permaneça em uma relação de convivência fora do território do estado pode ser obrigado a apresentar uma declaração de relação nos termos da subseção 1 da seção 381 ao Registrador em cuja jurisdição o referido residente (s) normalmente reside.”

Quais são os dados necessários para o registo de casal residente? Os casais que aí vivem terão de partilhar os nomes dos seus parceiros, prova de idade, nacionalidade, religião e estado civil anterior, informou. expresso indianosublinhando a sua semelhança com a lista de verificação do registo de casamento. Eles também serão solicitados a compartilhar os detalhes do cartão Aadhaar, fotografias e números de contato.

Como podem os membros residentes registar-se online? De acordo com o relatório do IE, os membros residentes devem registar o seu estatuto no portal UCC. O portal oferecerá uma lista de serviços aos moradores de Uttarakhand. Além do registo e cessação de residência, proporcionará facilidades relacionadas com registo de casamento, divórcio, herança de bens, etc.

Quem está isento do UCC? Os membros da comunidade da Tribo Programada estão isentos do UCC em Uttarakhand, e isso não perturbará as práticas consuetudinárias protegidas constitucionalmente, como as que prevalecem em Nagaland e Mizoram.

De acordo com a Seção 2 da Lei UCC, “Nada contido neste código se aplicará aos membros de qualquer Tribo Programada na acepção da cláusula (25) do Artigo 366 lido com o Artigo 142 da Constituição da Índia e às pessoas e grupos de pessoas cujos direitos consuetudinários são protegidos pela Parte XXI da Constituição da Índia.”

