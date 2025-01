O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy disse na segunda -feira que os rigores de quase três anos de guerra não permitiram mudanças nas regras de mobilização, porque se os soldados fossem para casa em missa, o presidente russo Vladimir Putin “vai matar todos nós”.

Zelenskiy disse à jornalista italiana Cecilia Sala, que foi libertada este mês depois de ser preso por 21 dias no Irã, que o número de guerra contra os ucranianos e suas famílias enfatizou a necessidade de terminar rapidamente o conflito.

O Parlamento aprovou novas regras de mobilização no ano passado para aumentar o número de pessoas na frente, mas as forças da luta da Ucrânia ainda são superadas por seus adversários russos.

“A situação em tempos de guerra exige a mobilização das pessoas e todos os recursos que temos no país. Absolutamente todos”, disse Zelenskiy na entrevista, cujos extratos foram publicados no canal do Telegram do presidente.

“E, infelizmente, esse é o desafio desta guerra e é por isso que temos que acelerar as coisas ao máximo para finalizá -la, para forçar a Rússia a acabar com essa guerra”, disse Zelenskiy.

“Hoje, estamos nos defendendo. Se amanhã, por exemplo, metade dos chefes do Exército, deveríamos realmente ter nos dado o primeiro dia. Isso mesmo. Se metade do exército voltar para casa, Putin vai matar todos nós.”

A legislação aprovada no ano passado, reduziu a era da mobilização para homens ucranianos de 27 para 25 anos, reduziu isenções e sanções impostas aos sopradores.

Zelenskiy e outros rejeitaram as sugestões de políticos nos Estados Unidos, o maior patrocinador ocidental da Ucrânia, de que a era do rascunho é reduzida mais por razões que as forças ucranianas na frente não são suficientemente armadas.

Os membros de algumas unidades em áreas consideraram críticas para garantir que as linhas defensivas da Ucrânia não tenham desfrutado de licença desde que a Rússia lançou sua grande invasão em escala do país em fevereiro de 2022.

As forças russas falharam em seu avanço inicial na capital Kiev, mas desde então eles concentraram seus esforços em garantir que todos os Donbas, compostos por regiões de Donetsk e Luhansk, no leste da Ucrânia.

As forças russas ocupam cerca de 20% do território da Ucrânia e estão registrando seus lucros mais rápidos desde a invasão em seu progresso no Oriente, enquanto parte de quatro regiões ucranianas participam.