20 de fevereiro de 2025

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump“Com a rugosidade, toda a desmascara Propaganda belicista do oeste Na Ucrânia, e diz uma verdade que nós, do movimento de cinco estrelas, dizemos com todos os especialistas militares há três anos que a Rússia estava militarmente certa, não era realista. Giuseppe ConteFale com os repórteres do Montecitorio. “É uma verdade que pesa como uma pedra sobre o primeiro -ministro Meloni, que poderia reduzir um papel de liderança na negociação para a Itália – ataques de Conte – e, em vez disso, nos levou a esse fracasso em agradar os chanceleres internacionais. Em vez do primeiro -ministro Meloni, em A luz dessa vergonha, por esse fracasso, eu renunciaria.