O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, recusou -se a dar aos Estados Unidos metade de sua riqueza de recursos minerais em troca da ajuda do governo de Donald Trump.

“Ajude -nos a defender isso, e ganharemos dinheiro juntos”, disse Zelenskyy, informou que o portal do Guardian News.

De acordo com vários relatos da mídia, os Estados Unidos ofereceram um acordo no qual o apoio necessário para combater a Rússia daria à Ucrânia, em troca de 50 % de propriedade dos depósitos minerais do país.

A nação européia possui depósitos -chave de minerais como grafite, lítio, titânio, cobalto, zircônio, tantalio, berílio, cromo e vanádio que são usados ​​em múltiplas necessidades industriais.

Um relatório do Centro Internacional de Relações e Desenvolvimento Sustentável (CIRSD) descreveu a nação da Ucrânia como o “poder” dos minerais críticos.

De acordo com os dados de reserva mineral de 2022, a Ucrânia registrou 20.000 depósitos, dos quais 8.700 foram testados de minerais com minerais e incluíram 117 dos 120 metais mais utilizados em minerais do mundo.

Devido à importância desses materiais no processo diário de fabricação, os Estados Unidos vencerão se a Ucrânia decide entregar seus recursos minerais para combater a Rússia em uma guerra que luta desde 2022.

Com a demanda global desses minerais que deve aumentar, a Ucrânia servirá como uma boa oportunidade para países como os Estados Unidos e a União Europeia aproveitarem a aquisição desses recursos.

“O potencial da Ucrânia de fornecer esses minerais é crucial para os países que buscam diversificar suas cadeias de suprimentos e reduzir a dependência de países como a China e outros regimes não -democráticos. A União Europeia (UE) e os Estados Unidos adotaram estratégias para aproveitar os recursos da Ucrânia para fortalecer suas cadeias de suprimentos, apoiar as transições verdes e ajudar a recuperação do pós -guerra da Ucrânia “, de acordo com um relatório de 2024 detentos. É um escritório de advocacia multinacional .

Fonte