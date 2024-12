Ucrânia realiza novo ataque a cidade na região de Kursk, diz governador

As forças ucranianas realizaram um novo ataque à cidade de Lgov, no sul da Rússia. Kursk região na segunda-feira, danificando gravemente um prédio de apartamentos de dois andares, disse o governador em exercício da região, uma semana depois de quatro pessoas terem sido mortas em outro ataque.

Alexander Khinshtein, escrevendo no aplicativo de mensagens Telegram, disse que uma pessoa ficou ferida no último ataque na região, onde as forças ucranianas tomaram um pedaço de território após lançarem uma incursão em agosto.

Khinshtein disse que as linhas de energia caíram em duas áreas.

“O seu objectivo é assustar as pessoas, semear confusão, pânico e caos”, disse Khinshtein sobre o ataque ucraniano. “E negar às crianças a oportunidade de aproveitar o próximo Ano Novo.”

Os militares ucranianos relataram os danos e divulgaram fotografias do que disseram ser um incêndio na cidade, mas não mencionaram quem estava por trás do ataque.

A Reuters não conseguiu verificar a conta de forma independente.

Khinshtein disse na semana passada que quatro pessoas morreram e cinco ficaram feridas em bombardeios ucranianos contra edifícios residenciais e outros locais em Lgov.

Cinco pessoas foram mortas no início deste mês num ataque com mísseis ucranianos a Rylsk, outra cidade na região de Kursk.