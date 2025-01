"Ucranianos irritados". Sigma Boy, os dois bebês russos que invadem o mundo

Alessandra Menzani 19 de janeiro de 2025

Ok, o mundo está cheio de cantores infantis desde o início dos tempos, de Gigliola Cinquetti e Nikka Costa, de Britney Spears a Justin Bieber até nossos entes queridos Gazosa. Deixemos de lado o Zecchino d’oro e outros recipientes infantis. Longe de sermos intolerantes, preconceituosos ou catastrofistas, mas aqui estamos falando de crianças de onze anos subindo nas paradas mundiais com canções pop piscantes. Não é um pouco cedo? É um exemplo internacional de dois jovens cantores russos que (provavelmente graças ao uso massivo de IA) gravaram uma música que se tornou viral em todo o mundo com 52 milhões de visualizações, a tal ponto que Atalanta a escolheu para um vídeo. postou em suas redes sociais e também do Esparta de Praga. Sigma Boy, peça cantada por Svetlana Chertischeva, de 11 anos, e Maria Yankovskaya, de 12 anos, foi incluída na parada internacional de músicas hot dance/pop do site da revista musical norte-americana Billboard, posicionando-se na sétima colocação.

Essa música foi postada no canal do YouTube de Svetlana (também conhecida como Betsy) em outubro do ano passado e depois de algum tempo (15 de janeiro) recebeu 52 milhões de visualizações. Além de ser reproduzida continuamente em perfis privados nas redes sociais, a música foi escolhida pela Atalanta como cenário musical de um dos vídeos postados pelo clube de Bérgamo. Não há nada como o esporte para catalisar a atenção. Se adicionarmos também o clube de hóquei Prague Sparta que publicou o vídeo em seu perfil TikTok, tiraremos a sorte grande. E não importa se alguns usuários ucranianos torceram o nariz. O texto, que provavelmente não ganhará nenhum prêmio de poesia ou literatura, é mísero, mas não dá para entendê-lo porque está em russo. Porém, alguém teve a coragem de traduzi-lo.





Aqui está um resumo: “Betsy está quente como o sol/ Então o menino bonito pula e se esgota (Aga)/ Entre no meu Bentley, entre na minha caixa de beleza (vamos lá!)/ Você é meu garoto Sigma, mas eu quero ver suas lágrimas, entendeu? / Sigma, garoto Sigma, volte para a mesa, vou tirar o rolo de dinheiro / Sonham comigo como se eu fosse bitcoin, entendeu? Coisas fortes. Eles, os meninos de onze anos, cantam de peles e maquiados. Que hoje, com a inteligência artificial, qualquer pessoa com um computador (ou seja, um indivíduo dos 10 aos 90 anos) pode criar músicas é uma realidade que já levamos em conta. Uma investigação substancial da Rolling Stone EUA expôs os responsáveis ​​por uma plataforma de inteligência artificial usada na música. Eles explicaram quais foram os principais passos dados e por que a música “plástica” é agora quase indistinguível da música real.

Por exemplo, existe uma plataforma chamada Suno (o quinto serviço de IA generativa mais utilizado no mundo) que, apesar de estar num processo judicial com a indústria fonográfica por acusações de utilização de músicas protegidas por direitos de autor para treinar o seu modelo de IA, conseguiu um nível perturbador de realismo. “Será uma plataforma que gerará músicas que quero ouvir”, diz Mikey Shulman, cofundador da Suno, “e não apenas experimentos para melhorar”. Hoje, mais música é lançada (em um dia) do que foi feita em todo o ano de 1989. A produção interna está a atingir níveis sem precedentes, mas o rendimento dos músicos é mínimo, enquanto o das empresas de software aumentou. Os especialistas estão divididos.