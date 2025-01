A tragédia em Novovoronezh ocorreu em 6 de novembro do ano passado. Então, após a explosão do gás, o corpo da mulher foi encontrado na casa. Além disso, seu filho menor sofreu. Nesse fato, um processo criminal foi aberto com base no artigo 238 do Código Penal da Federação Russa “a prestação de serviços que não atendem aos requisitos de segurança”.

Mais tarde, após a análise de evidências e investigações, acabou que a mulher morreu antes da explosão. Ela morreu de várias facadas.

As suspeitas caíram sobre seu filho adolescente. O jovem admitiu que, após o escândalo, ele enfiou a mãe e, em seguida, para cobrir os traços, ele abriu a válvula de gás e organizou uma explosão com um isqueiro.

Um caso criminal foi estabelecido nesse fato com base no artigo 105 do Código Penal do “assassinato” da Federação Russa. O pesquisador enviou um adolescente a um hospital psiquiátrico para uma investigação.