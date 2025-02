O incidente da estrada ocorreu em 8 de fevereiro por volta das 18h50.

De acordo com a circulação da circulação do estado de Konakovsky, o motorista de 16 anos administrou o Pitbayk Regul Moto sem o conhecimento do estado e, portanto, se moveu sem direitos ao longo da estrada secundária e n ‘The Volkswagen Tiguan não perdeu em Uma interseção não regulamentada, controlada por 41 anos. -Os válidos.

O próprio adolescente sofreu um acidente, foi levado para Dokb em Tver. Os detalhes são esclarecidos.