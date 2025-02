Um agregador de táxi foi condenado a uma multa de Murmansk pela qualidade de serviços inadequados

Em Murmansk, o Tribunal encontrou a LLC, que tem um agregador de táxi, em uma ofensa administrativa, e estabeleceu uma multa de 100.000 rublos para a introdução de consumidores em relação à qualidade e segurança dos serviços de táxi.

De acordo com o Serviço de Imprensa Unido dos Tribunais da Região Murmansk, o incidente ocorreu em 15 de setembro de 2024, quando a família Murmansk ordenou um táxi através da demanda popular no aeroporto. O carro chegou Kia Rio e seu motorista fez medo: o motorista parecia cansado e houve uma rachadura no para -brisa. Aconteceu que o agregador não tinha permissão para transportar passageiros na região de Murmansk e que o motorista não foi usado oficialmente. Não havia informações necessárias para os passageiros na cabine.

O cliente permaneceu insatisfeito com a qualidade e a segurança do serviço de táxi encomendado pelo agregador e reclamou em Rospotrebnadzor e pela polícia de trânsito. Após a auditoria, o tribunal reconheceu o agregador culpado porque, de fato, prometeu ao cliente a conformidade do serviço e a disponibilidade das licenças necessárias com a transportadora, mas não o forneceu.

O Tribunal lembrou a necessidade de verificar a disponibilidade das licenças de taxistas e enfatizou que a decisão do Tribunal ainda pode ser trazida em apelação.

O ataque, com o objetivo de identificar violações no trabalho de um táxi e microônibus, liderou inspetores de automóveis, eles revelaram três violações no campo de transporte de transporte.