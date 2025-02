Um anual "processo" Exame para pais de crianças em idade escolar

Ela começa pela nona vez em 12 de fevereiro.

Em Rosobnadzor, eles têm certeza de que, pelo menos por um dia, eles serão alterados com crianças em idade escolar, os pais poderão entender melhor todas as nuances do exame, para explicá -los aos filhos e tranquilizá -los para o início do exame . E é rápido: o período inicial começa em 21 de março com exames em literatura e geografia.

Em 2025, os pais farão um exame de teste em matemática básica.

O que mães e pais reconhecem?

Como é organizado o registro do uso e a navegação dos participantes nas classes;

Em uma das escolas de Moscou, as ações da campanha serão uma delegação do Ministério da Educação dos Emirados Árabes Unidos.