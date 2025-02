Um ataque armado ao DPS Patrouille foi feito em Moscou

Segundo testemunhas oculares, o incidente ocorreu na noite de 19 de fevereiro, perto do posto de gasolina, no estreito de Alexandra Monakhova, em Kommunarka.

De acordo com dados preliminares, a polícia parou um carro no qual havia dois meninos insuficientes. Um deles pegou uma faca e atacou a patrulha. O parceiro do policial foi forçado a atirar no ar.

De acordo com o Metropolitan GSU SK, os atacantes foram mantidos. Um caso criminal foi aberto com base no artigo 318 do Código Penal da Federação Russa “Aplicação de Violência contra um representante das autoridades”. Em um futuro próximo, os agressores serão entregues ao pesquisador para interrogatório.