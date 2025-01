Um ator de Bollywood foi esfaqueado seis vezes enquanto salvava seu filho de um ladrão.

De acordo com a ETV Bharat, o ator de 54 anos recebeu alta do hospital ontem.

Segundo Khan, ele e sua esposa estavam no quarto quando ouviram os gritos do filho mais novo e da babá. Ao entrar no quarto das crianças, o ator viu um desconhecido com uma faca, preparando-se para atacar. Seguiu-se uma briga, durante a qual o artista ficou ferido no braço, pescoço e costas.

Notou-se que quando os servos da família começaram a correr ao som da batalha, Khan e seu filho conseguiram escapar, enquanto o agressor fugiu.

O suspeito foi preso rapidamente. Segundo sua versão, ele entrou na casa da estrela com o objetivo de assalto.

Saif Ali Khan é um importante ator de Bollywood com uma extensa filmografia, incluindo a comédia de terror indiana Ghostbusters.