O francês Themis era um acusador de veredicto do vigarista britânico, cuja história formou a base do filme “Um espião que não era”, informa a agência de notícias da França. Robert Hendy Frigyard, que se apresentou como agente de inteligência do MI5 da Grã -Bretanha, recebeu uma sentença de seis anos de prisão.

Sob a cobertura de um funcionário de um serviço especial, ele atraiu os fundos femininos no pretexto de “recrutamento”. No filme “The Spy, que não era”, seu papel foi desempenhado pelo ator James Norton, e sua atividade ilegal se tornou o tema da série de documentários “Home: em busca de um fraudador que não seja sobrevilhado”.

Em 2005, o tribunal de Londres condenou Hendy Fridard à prisão perpétua por remoção, fraude e roubo, porque os danos causados ​​por suas ações subiram a mais de um milhão de libras. No entanto, em 2009, a chamada revisou o veredicto, porque naquela época, a pressão psicológica não era considerada um crime no país.

Desde 2015, ele experimentou incógnito no Departamento de Croes francês, envolvido em criação de Bigley. Em agosto de 2022, ele matou dois gendarmes que verificaram seu berçário, após o que fugiu para a Bélgica, mas foi rapidamente detido e retornado à França, onde foi preso em outubro de 2022.

O promotor insistiu em um período de sete anos para Hendy-Fridard, 53, citando uma “cena aterrorizante”, em comparação com o “Mad Max”. O acusado explicou suas ações agindo em um estado de pânico.

