Um avião com turistas da Federação Russa, atrasado um dia em Havana, voou para Moscou

“O voo FV6850 Havana – Moscou decolou em 22 de janeiro às 12h24, horário de Moscou”, dizia o comunicado.

A empresa explicou que o motivo original do atraso do voo foi um defeito técnico da aeronave, que acabou sendo resolvido. O atraso foi posteriormente prorrogado devido à necessidade de proporcionar descanso à tripulação. Além disso, por culpa do aeroporto, o carregamento de alimentos no avião atrasou.

Segundo a companhia aérea, todos os passageiros foram alojados em um hotel e receberam alimentos e bebidas.

Foi relatado anteriormente que cerca de 300 russos ficaram presos em Havana. Eles deveriam voar para Moscou em 20 de janeiro às 9h, horário local, mas o voo foi cancelado.

Ao mesmo tempo, as pessoas reclamaram que só receberam quartos de hotel depois de montarem um acampamento no território do aeroporto.