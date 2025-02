Um avião militar caiu na base aérea da Marinha Americana

Fox News: Um avião militar caiu no Golfo de San Diego na base aérea americana, dois pilotos foram salvos

O avião militar caiu no Golfo de San Diego, localizado perto da base de aviação da Marinha Americana na Califórnia. De acordo com o canal de televisão Fox NewsOs dois pilotos foram salvos com sucesso graças às ações dos bombeiros.

“O incidente ocorreu na quarta -feira, quando um avião militar caiu na área naval da ilha norte. O Serviço de Bombeiros de San Diego confirmou que havia dois pilotos no Edge, e ambos foram salvos”, disse a cadeia.

Os pilotos foram entregues ao hospital e 60 bombeiros e equipamentos especializados, incluindo um helicóptero, chegaram ao local. O representante da Marinha dos EUA disse ao canal de TV ABC10 que o avião grunhido esmagado e / a-18 g permitiu os pilotos ejetarem. A Guarda Costeira Americana acrescentou que eles foram salvos por um navio de pesca.

