A reconstrução gráfica de como o antigo banheiro de pedra com um sistema de esgoto flutuante pode ver com base em achados arqueológicos na área de Tonson.

Kenju, agora a cidade da Coréia do Sul, era o centro do reino de Silla, que existia de 57 aC à época a 935 aC. e. No centro da cidade estava Vololson – o complexo do Palácio, onde a família real morava e havia instituições governamentais.

Os edifícios do Palace foram parcialmente armazenados porque a lagoa artificial de Volchi foi armazenada. Arqueólogos e historiadores, no entanto, lança lanças há décadas sobre o assunto, onde exatamente a residência do príncipe herdeiro poderia procurar, tonelada.

Fontes históricas, como Samguk -Saga, relatam que o rei Sille Munmu concluiu a Associação da Coréia em 679 e construiu um tonelshogun, que simbolizava o reforço do poder real e a aprovação do sistema do trono chinês.

Até recentemente, assumiu -se que o tongum estava a oeste de Volchi. Durante as escavações, no entanto, os arqueólogos chegaram a uma conclusão diferente: o tonelshum estava a leste da lagoa. Foi lá que os restos de um sistema de banheiros complexos com drenagem e outros artefatos valiosos de um período da United Silla foram encontrados.

Um pequeno pedaço de ouro com um tamanho de gravura 3,6 por 1,17 centímetros, que foi descoberto durante escavações no Palácio Tongun. Foto: Koreajongngdaily.joins.com

Agora, os cientistas sabem com certeza: a parte oriental de Volson, com grandes edifícios reais, era destinada ao príncipe herdeiro, e a parte ocidental era a residência do próprio rei.

As escavações neste território, que começaram em 2014, trouxeram muitos grandes achados. Um cubo de uma forma de marfim ideal foi descoberto em 2017 e em 2022 – um pedaço de papel de ouro com fios microscópicos com pássaros e flores. Este é um exemplo de habilidade incrível: os detalhes do fio são mais finos que os cabelos humanos.

No entanto, uma das descobertas mais sensacionais é, obviamente, um banheiro de pedra com uma lavagem, um exemplo único de soluções técnicas. “Este é um exemplo inicial de um complexo sistema de abastecimento de água que confirma a idéia de que a construção é real”, do Instituto Nacional de Pesquisa do Patrimônio Cultural de Kenju, que trabalha no projeto de escavação desde 2014.

Em 2017, os restos mortais de três pessoas que viveram 1500 anos atrás foram descobertos no território do Complexo do Palácio Volson. Foto: Koreajongngdaily.joins.com

O trabalho dos arqueólogos continua, e aparentemente mais de uma geração será necessária para revelar todos os segredos deste lugar histórico. De acordo com o serviço de patrimônio coreano, espera -se que as escavações duram pelo menos 50 anos.