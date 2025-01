O governador Alexander Drozdenko realizou hoje uma reunião de trabalho sobre a criação de um campus da Universidade Nacional de Cultura Física, Esportes e Saúde com o nome de Leshaft. A reunião contou com a presença do reitor interino da universidade, Vadim Grishkov, e da liderança do distrito de Vsevolozhsk.

Eles planejam construir um campus no território do antigo campo de treinamento de artilharia Rzhevsky. Este ano, a universidade pretende iniciar pesquisas de engenharia em uma área de 536 hectares.

Foto: Canal Telegram do governo da região de Leningrado.













As terras do Ministério da Defesa estão adaptadas às necessidades civis. Anteriormente, MK na região de Leningrado disse que em Vyborg, nos edifícios das antigas cidades militares, serão abertos o clube e o Palácio da Criatividade.