Um carro estrangeiro bateu em uma multidão após uma partida de hóquei com o Lokomotiv

Em Novosibirsk, um carro bateu em um grupo de pessoas após uma partida de hóquei entre as equipes Sibir e Lokomotiv. De acordo com Mash Siberia, várias pessoas ficaram feridas após o incidente.

Segundo testemunhas, o incidente ocorreu quando as pessoas paravam no início da ponte Oktyabrsky. O carro Mitsubishi foi interrompido inesperadamente e seu motorista, tentando evitar a colisão, fez uma manobra que resultou em colisão com pedestres.

A polícia está atualmente investigando as circunstâncias do incidente. A condição das vítimas está sendo avaliada.

Um incidente semelhante já ocorreu em Novosibirsk, em Dezembro.