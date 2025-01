UM "Casa à primeira vista" Melania Trump aparece: Maria D’Amico está enlouquecendo a esquerda | Olhar

Resta cada vez menos até a quarta temporada de Casa à primeira vistao popular programa que vai ao ar em Tempo Real. Os novos episódios devem ser transmitidos a partir de 17 de fevereiro. É assim que regressam os agentes imobiliários mais famosos da Itália. A equipe milanesa – formada por Gianluca Torre, Ida Di Filippo e Mariana D’Amico – e a equipe romana, formada por Corrado Sassu, Nadia Mayer e Blasco Pulieri. Não faltarão novidades e grandes surpresas. Mas durante a espera, uma postagem nas redes sociais feita por um dos rostos do programa gerou polêmica.

A cerimônia de instalação do Donald Trump na Casa Branca, ela será lembrada não apenas pela volta do magnata ao poder. Mas também por causa da aparência bizarra do Primeira-dama Melânia. A esposa do republicano apareceu no Capitólio com um vestido especialmente desenhado para ela. E o seu chapéu em particular atraiu a atenção de muitos observadores. O acessório cobria a parte superior do rosto, deixando à mostra apenas parte dos olhos, nariz e boca carnuda.





Daí a notável descoberta de Mariana D’Amicoque postou uma foto em homenagem a Melania no Instagram. Chapéu muito parecido e boca carrancuda para imitar a primeira-dama. Entre os postados, muitos não ficaram entusiasmados com este certificado de agradecimento a Lady Trump. “Odiar, Não é realmente um elogio – escreveu Stefano -. Mariana 100 vezes melhor.”Nenhum comentário pode ser feito sobre a boca“, mensagem de outro usuário.