Um caso criminal foi estabelecido sobre o fato de um incêndio no leste da capital

De acordo com o canal do Telegram do SK em Moscou, um caso criminal foi estabelecido com base em um crime sob arte. 238 do Código Penal da Federação Russa (prestação de serviços que não atendem aos requisitos de segurança).

Lembre -se de que a rua Elektrozavodskaya ocorreu na alocação da fábrica elétrica em uma área de 100 kV m.

De acordo com as agências policiais, um exame técnico e um exame técnico será nomeado para determinar a causa exata do incêndio.

Embora o fogo apenas se espalhe. Agora, 800 metros quadrados são cobertos pelo fogo. De acordo com as situações do Ministério de Emergência em Moscou, 5 pessoas ficaram feridas, elas foram entregues aos hospitais da cidade. 120 pessoas foram salvas do incêndio.

O tráfego na rua Elektrozavodskaya está bloqueado.