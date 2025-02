Um caso perturbador em Roma: ódio contra Elon Musk, no qual o ataque dá uma olhada

“FC Elon”: Vários Tesla foram destruídos Roma Como um sinal de protesto contra o CEO da empresa líder de carros elétricos, Elon Musk. Algumas páginas sociais relataram isso. Dois carros, em particular, acabaram nas páginas do Instagram: um estava a alguns passos de Garbatella e, do lado, a palavra “fck elon” apresentou; Por outro lado, outro foi desenhado no coração de Trastevere. Em um vídeo publicado nas mídias sociais, você vê um grupo de meninos chutar o espelho de um Tesla e depois sair imediatamente depois. “Eles têm com almíscar, mas no final nos colocamos de volta”, disse alguns proprietários da Tesla, conforme relatado pela página social “Ware.Roma” que denunciaram o fato pela primeira vez.





Outra página social, “Welcome to Favelas”, relata como eles eram, a maior comunidade social italiana africana, anunciou um nos dias de hoje em dia Colaboração com Tesla. O projeto inclui uma série de entrevistas que são realizadas diretamente no famoso carro elétrico. No entanto, a decisão ativou imediatamente os inimigos, que insultaram os contatos da página social que eles próprios venderam.