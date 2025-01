Tel Aviv, 19 de janeiro. (Adnkronos) – Romi Gonen, Emili Damari e Doron Steinbrecher. Estas são as três mulheres que, tal como esperado pelo Hamas, deverão ser libertadas esta tarde às quatro horas (três horas, hora italiana), depois de ter sido alcançado um acordo sobre o Trump apresentou sua intenção de estender o prazo em 90 diasantes que a lei que Joe Biden assinou em abril passado, a Lei de Proteção aos Americanos contra Aplicações Controladas de Adversários Estrangeiros, entre em vigor. A lei exige que a ByteDance venda os serviços norte-americanos da plataforma social que desenvolveu a uma empresa não chinesa, uma regra que Sua validade foi confirmada pelo Supremo na sexta-feira .

Emili Damari, 28 anos, tem dupla cidadania britânica, enquanto Doron Steinbrecher, 31 anos, é romena. Ambos foram sequestrados em Kfar Aza em 7 de outubro de 2023. Steinbrecher, uma enfermeira veterinária, morava perto da casa de sua irmã casada e de seus pais no kibutz. “Eles estão aqui. Estão me levando”, disse ele em uma mensagem de voz enviada a seus amigos na manhã de 7 de outubro. Damari estava em seu apartamento quando militantes do Hamas chegaram, atiraram em sua mão e mataram seu cachorro, Chooka. Ela também foi ferida na perna por estilhaços. Ela foi colocada no seu carro e levada para Gaza, como testemunhou a sua mãe.

Romi Gonen foi flagrada tentando fugir de carro com amigos no momento em que falava ao telefone com sua mãe Meirav. “Eles me bateram, mãe, estou perdendo sangue. Todo mundo no carro está perdendo sangue”, foram as últimas palavras para sua mãe naquele dia. Pouco depois, as forças israelenses encontraram o carro vazio. E o telefone da Romi foi rastreado até Gaza. Uma refém libertada em novembro passado disse à família que Romi estava viva, mas não gozava de boa saúde.